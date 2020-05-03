2020-05-03T15:08:11+03:00
Происшествия

В Тульской области выявили 22 мотоциклиста-нарушителя

Проверка на соблюдение ПДД мотоциклистами будет проходить до конца мая
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области выявили 22 мотоциклиста-нарушителяВ Тульской области выявили 22 мотоциклиста-нарушителяФото: Алексей ФОКИН
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До конца мая движение мотоциклистов по региональным и городским дорогам будет находиться под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции.

Проведение такой проверки не случайно: в результате рейда в Новомосковске инспекторы ГАИ задержали и наказали штрафом 11 мотоциклистов-нарушителей. Большинство задержанных управляли транспортом без водительских прав или ехали без защитного шлема.

По итогам рейда в городе Алексине было выявлено, что частым нарушением также стало управление мотоциклом без прав, полиса ОСАГО, регистрационных номеров. Также, один из мотоциклистов-нарушителей и вовсе отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают водителям мототранспорта о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, важности использования защитного шлема и соблюдения требования о движении с ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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