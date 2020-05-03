В Тульской области около 2000 жителей Ясногорска остались без воды
Отключение воды связано с нарушением электроснабжения в насосной станции
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Сегодня в полдень, 03 мая, в МЧС поступило сообщение о частичном отключении холодного водоснабжения в Ясногорске. Так около 2000 жителей города остались без холодной воды.
Причиной внезапного исчезновения воды стало нарушение электроснабжения насосной станции. На место происшествия выехали работники аварийно-восстановительные бригады и сотрудники МЧС по Ясногорскому району.
На данный момент водоснабжение в городе еще восстанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU