В Туле нетрезвый водитель не смог сбежать от полицейских из-за встречи со столбом

3 Май 2020 2020-05-03T14:10:35+03:00

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Около часа ночи 3 мая в Туле на ул.Тимирязева сотрудниками Госавтоинспекции был замечен подозрительный автомобиль “Лада Калина”, который устроил стремительную, но непродолжительную погоню за ним же.

Как выяснилось, заметив автомобиль, инспекторы ГАИ попытались остановить его, но нарушитель не захотел этого делать и тут же “дал дёру” от полицейских. Однако, убежать у нарушителя все же не удалось. Так на улице Л.Толстого водитель “Калины” не справился с управлением и врезался в столб. Оказалось, что за рулем автомобиля находился нетрезвый 26-летний молодой человек.

Сотрудники полиции составили в отношении него несколько административных материалов за движение по встречке по дороге с односторонним движением, за не остановку транспортного средства и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU