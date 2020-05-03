2020-05-03T14:10:35+03:00
Происшествия

В Туле нетрезвый водитель не смог сбежать от полицейских из-за встречи со столбом

За рулем автомобиля находился 26-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около часа ночи 3 мая в Туле на ул.Тимирязева сотрудниками Госавтоинспекции был замечен подозрительный автомобиль “Лада Калина”, который устроил стремительную, но непродолжительную погоню за ним же.

Как выяснилось, заметив автомобиль, инспекторы ГАИ попытались остановить его, но нарушитель не захотел этого делать и тут же “дал дёру” от полицейских. Однако, убежать у нарушителя все же не удалось. Так на улице Л.Толстого водитель “Калины” не справился с управлением и врезался в столб. Оказалось, что за рулем автомобиля находился нетрезвый 26-летний молодой человек.

Сотрудники полиции составили в отношении него несколько административных материалов за движение по встречке по дороге с односторонним движением, за не остановку транспортного средства и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле нетрезвый водитель не смог сбежать от полицейских из-за встречи со столбом
В Тульской области под ИВЛ находятся 24 человека с коронавирусом
3 мая в Туле за порядком и спокойствием в городе проследит дежурный администрации
Житель Подмосковья настойчиво хотел проехать в Тульскую область без цифрового пропуска
Тульские мемориалы в честь Великой Победы будут полностью готовы к 9 мая
Погода в Туле 3 мая: +23 градуса и пасмурное небо
Две тульские больницы открыли свои отделения после карантина
В Туле из жизни ушел заслуженный врач региона Михаил Шишмарев
В Тульской области полицейские задержали 33-летнего расхитителя дач
В Туле на улице Оружейной из окна выпала женщина
В Туле водителю "ВАЗа" брызнули газовым баллончиком в лицо и угнали автомобиль
В Туле железнодорожник пойдет под суд за желание похитить свыше 200 кг путей
В Туле разрешили возложение цветов в честь 75-летия Победы
Погода в Туле на 2 мая: пасмурно и тепло
В Тульской области обнаружили гранаты и запалы
Тулячка ударила ножом в спину сожителя
В Тульской области от укусов клещей пострадали 130 человек
В Тульскую область поступило 10 портативных аппаратов ИВЛ
Тульские улицы украсят в преддверии Дня Победы
Судейское сообщество высадило в Туле на ул. Арсенальной «Аллею Памяти»
Тулякам предлагают в майские праздники заново открыть для себя Льва Толстого
Роспотребнадзор призвал туляков на майских праздниках соблюдать режим самоизоляции
Тулякам расскажут, как раньше отмечали майские праздники
Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с праздником Весны и Труда
Погода в Туле 1 мая: облачно и дождь