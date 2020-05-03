В Тульской области под ИВЛ находятся 24 человека с коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T13:34:50+03:00

В ближайшее время в регион должно прийти 46 дополнительных аппаратов ИВЛ

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По данным на 2 мая, в Тульской области зарегистрировано 1135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, на карантине же находится 1209 граждан, а 741 человек с клиническими проявлениями болезни проходят лечение в стационаре.

На данный момент, в области под аппаратом ИВЛ находятся 24 человека с тяжелой формой заболевания. Однако, с увеличение количества инфицированных пациентов, увеличится и количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Так, в ближайшее время в регион поступит 46 аппаратов. Помимо этого в планах стоит и открытие дополнительных госпиталей для приема коронавирусных больных.

Стоит отметить, что всего в регионе на коронавирус было обследовано около 29 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU