В Тульской области под ИВЛ находятся 24 человека с коронавирусом
По данным на 2 мая, в Тульской области зарегистрировано 1135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, на карантине же находится 1209 граждан, а 741 человек с клиническими проявлениями болезни проходят лечение в стационаре.
На данный момент, в области под аппаратом ИВЛ находятся 24 человека с тяжелой формой заболевания. Однако, с увеличение количества инфицированных пациентов, увеличится и количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Так, в ближайшее время в регион поступит 46 аппаратов. Помимо этого в планах стоит и открытие дополнительных госпиталей для приема коронавирусных больных.
Стоит отметить, что всего в регионе на коронавирус было обследовано около 29 000 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU