3 Май 2020 2020-05-03T13:21:16+03:00

3 мая в Туле за порядком и спокойствием в городе проследит дежурный администрации Фото: Алексей ФОКИН

На посту дежурного сегодня стоит начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Пятисоцков Евгений Иванович

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На выходные и праздничные дни в Туле организовано традиционное дежурство сотрудников администрации. Назначенные дежурные контролируют порядок в городе и помогают тулякам решить все острые вопросы.

Сегодня, 3 мая, на пост дежурного заступил начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Пятисоцков Евгений Иванович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU