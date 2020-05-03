3 мая в Туле за порядком и спокойствием в городе проследит дежурный администрации
На посту дежурного сегодня стоит начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Пятисоцков Евгений Иванович
3 мая в Туле за порядком и спокойствием в городе проследит дежурный администрацииФото: Алексей ФОКИН
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На выходные и праздничные дни в Туле организовано традиционное дежурство сотрудников администрации. Назначенные дежурные контролируют порядок в городе и помогают тулякам решить все острые вопросы.
Сегодня, 3 мая, на пост дежурного заступил начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Пятисоцков Евгений Иванович.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU