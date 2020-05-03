Житель Подмосковья настойчиво хотел проехать в Тульскую область без цифрового пропуска

3 Май 2020 2020-05-03T11:24:55+03:00

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1 мая при въезде в Тульскую область случился буйный инцидент с участием жителя Подмосковья и сотрудников полиции, которые контролируют поток въезжающих в регион граждан. А вся “заварушка” началась из-за того, что мужчина хотел въехать в тульский край без предъявления цифрового пропуска. Отметим, что электронные пропуска были введены в Тульской области 30 апреля.

41-летний предприниматель, который работает в доставке стройматериалов, не предъявил сотрудникам полиции обязательный QR-код при въезде в регион. Оформлять же его мужчина тоже отказался, при этом общение с сотрудниками полиции проходило у него в агрессивной форме. За такую грубое непослушание на мужчину составили административные протоколы и вынесли постановление о помещении его в режим самоизоляции в обсерватор Алексинского района.

По предварительным данным, даже при транспортировке в медучреждение, мужчина продолжал вести себя агрессивно.

ИСТОЧНИК KP.RU