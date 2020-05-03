Тульские мемориалы в честь Великой Победы будут полностью готовы к 9 мая

3 Май 2020 2020-05-03T10:41:47+03:00

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В Туле представители региональной и городской власти проверили готовность благоустройства памятников ВОВ и братских захоронений. Вчера, 2 мая, контрольная инспекция пришла к мемориальному комплексу «Защитникам неба Отечества» и площади Победы в областном центре.

Так, у памятника “Защитникам неба Отечества” в конце прошлого года была заменена облицовка внутренней части стилобата, на данный момент здесь идет работа по замене облицовки внешней части. Также, на данном объекте остались лишь ремонтные работы ступеней и покраска несущих конструкций. Мемориал готов к сдаче на 97%. Помимо этого, здесь еще пройдут и озеленительные работы и благоустройство прилегающей территории.

На площади Победы на данный момент установлено бетонное основание, уложена тротуарная и гранитная плитка, отремонтированы постаменты «Города-герои». Также, на территории пройдут работы по благоустройству, озеленению и высадке цветов. Завершатся ремонтные работы на данном мемориале ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU