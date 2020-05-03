2020-05-03T02:37:31+03:00
Общество

Погода в Туле 3 мая: +23 градуса и пасмурное небо

Сегодня в Тулу придет самая жаркая температура за текущий весенний сезон
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Погода в Туле 3 мая: +23 градуса и пасмурное небоПогода в Туле 3 мая: +23 градуса и пасмурное небоФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 3 мая, в Тульской области будет самая жаркая температура за прошедшие месяцы. Днем температура воздуха достигнет +23 градусов, а вечером будет варьироваться от +14 до +20 градусов.

Ветер будет юго-восточный умеренный, со скоростью 4,6 м/с. Атмосферное давление ожидается в норме и составит 742 мм.рт.ст.

Отметим, что несмотря на жаркую погоду, сегодня будет преимущественно пасмурное небо, а ночью ожидаются небольшие осадки. Завтра же, 4 мая, в регионе прогнозируется дождь и понижение температуры до +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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