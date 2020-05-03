Погода в Туле 3 мая: +23 градуса и пасмурное небо
Сегодня в Тулу придет самая жаркая температура за текущий весенний сезон
Погода в Туле 3 мая: +23 градуса и пасмурное небоФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 3 мая, в Тульской области будет самая жаркая температура за прошедшие месяцы. Днем температура воздуха достигнет +23 градусов, а вечером будет варьироваться от +14 до +20 градусов.
Ветер будет юго-восточный умеренный, со скоростью 4,6 м/с. Атмосферное давление ожидается в норме и составит 742 мм.рт.ст.
Отметим, что несмотря на жаркую погоду, сегодня будет преимущественно пасмурное небо, а ночью ожидаются небольшие осадки. Завтра же, 4 мая, в регионе прогнозируется дождь и понижение температуры до +19 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU