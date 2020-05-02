2020-05-02T16:10:18+03:00
Общество

В Туле из жизни ушел заслуженный врач региона Михаил Шишмарев

Михаил Николаевич скончался на 72 году жизни
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле из жизни ушел заслуженный врач региона Михаил ШишмаревВ Туле из жизни ушел заслуженный врач региона Михаил ШишмаревФото: материалы пресс-служб
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В последний день апреля, 30 числа, из жизни ушел талантливый врач и опытный наставник, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ Михаил Николаевич Шишмарев. Михаил Николаевич скончался на 72 году .

Михаил Шишмарев посвятил стоматологии почти 50 лет своей жизни. За годы работы усопший воспитал не одно поколение врачей, а также внес большой вклад в развитие стоматологии в Тульской области. Михаил Николаевич пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и искренним уважением пациентов.

Так, по данному трагическому случаю, министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, коллектив Тульской областной стоматологической поликлиники выражают глубокие соболезнования семье и близким Михаила Николаевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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