В Туле из жизни ушел заслуженный врач региона Михаил Шишмарев
В последний день апреля, 30 числа, из жизни ушел талантливый врач и опытный наставник, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ Михаил Николаевич Шишмарев. Михаил Николаевич скончался на 72 году .
Михаил Шишмарев посвятил стоматологии почти 50 лет своей жизни. За годы работы усопший воспитал не одно поколение врачей, а также внес большой вклад в развитие стоматологии в Тульской области. Михаил Николаевич пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и искренним уважением пациентов.
Так, по данному трагическому случаю, министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, коллектив Тульской областной стоматологической поликлиники выражают глубокие соболезнования семье и близким Михаила Николаевича.
ИСТОЧНИК KP.RU