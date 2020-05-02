2020-05-02T16:00:34+03:00
Происшествия

В Туле на улице Оружейной из окна выпала женщина

Женщина могла выпасть, когда мыла окно
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на улице Оружейной из окна выпала женщинаВ Туле на улице Оружейной из окна выпала женщинаФото: Алексей ФОКИН
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Трагический бытовой инцидент произошел днем, 1 мая, в Туле. О происшествии сообщили очевидцы на портале MySlo. По их словам, молодая женщина выпала из окна одного из многоквартирных домов по ул. Оружейной.

По предварительным данным, пострадавшей 28 лет. Были выдвинуты предположения, что трагический случай мог произойти в момент, когда женщина, воспользовавшись наступлением долгожданной теплой погоды, занималась мытьём окон в своей квартире на третьем этаже. В настоящее время известно, что пострадавшая госпитализирована с тяжелыми травмами. Просим всех наших читателей быть внимательным не забывать о соблюдении мер предосторожности во время мытья окон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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