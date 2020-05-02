2020-05-02T15:47:48+03:00
Происшествия

В Туле водителю "ВАЗа" брызнули газовым баллончиком в лицо и угнали автомобиль

Злоумышленниками оказались 18-летний туляк и его 19-летний приятель
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле водителю "ВАЗа" брызнули газовым баллончиком в лицо и угнали автомобильВ Туле водителю "ВАЗа" брызнули газовым баллончиком в лицо и угнали автомобильФото: Антон ФОКИН
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Вечером 30 апреля в Туле произошла настоящая авторазборка с применением газового баллончика и угона машины. Так, инцидент произошел между двумя автомобилями, которые не поделили дорогу между проездом Металлургов и улицей Кутузова.

По предварительной информации один водитель не захотел уступать дорогу другому, из-за чего развернулся большой конфликт. Так, в ходе разбирательства, пассажиров одного авто достал газовый баллончик и брызнул водителю второго автомобиля прямо в лицо. После этого, эмоциональный водитель первой машины вышел и вытащил пострадавшего из салона его”ласточки”, заняв водительское место и укатил ее в ближайшие дворы, где и оставил ее. Позже угонщик вернулся к своему автомобилю, сел в него и уехал прочь.

Оставленный на дороге пострадавший мужчина тут же обратился за помощью к врачам, а после позвонил в полицию. Сотрудники полиции в ходе розыска установили личности 18-летнего и 19-летнего автомобильных агрессоров. 18-летний туляк признал свою вину в причинении вреда здоровью посредством газового баллончика, который повлек химический ожог глаз пострадавшего., а 19-летний водитель признался в угоне «ВАЗа-2109». Сейчас полицейскими устанавливаются все причины и детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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