2020-05-02T13:55:38+03:00
Общество

Две тульские больницы открыли свои отделения после карантина

Открылось терапевтическое и реанимационное отделение в Тульской больнице им. Д.Я. Ваныкина и отделение в областной стоматологической поликлиники в Щекино
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Две тульские больницы открыли свои отделения после карантинаДве тульские больницы открыли свои отделения после карантинаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Снова свои двери для посещения открыли два медучреждения региона - Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи и Тульская областная стоматологическая поликлиника. Так, свою работу возобновили следующие отделения:

- терапевтическое и реаниматологическое отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина;

- отделение областной стоматологической поликлиники в Туле (ул. Кауля, 31) и филиал в Щекино

Ранее данные отделения закрывались на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Перед открытием все сотрудники медучреждений сдали анализы на COVID-19 и после получения отрицательных результатов снова приступили к работе в штатном режиме. Теперь пациенты снова могут посещать стационары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две тульские больницы открыли свои отделения после карантина
В Туле из жизни ушел заслуженный врач региона Михаил Шишмарев
В Тульской области полицейские задержали 33-летнего расхитителя дач
В Туле на улице Оружейной из окна выпала женщина
В Туле водителю "ВАЗа" брызнули газовым баллончиком в лицо и угнали автомобиль
В Туле железнодорожник пойдет под суд за желание похитить свыше 200 кг путей
В Туле разрешили возложение цветов в честь 75-летия Победы
Погода в Туле на 2 мая: пасмурно и тепло
В Тульской области обнаружили гранаты и запалы
Тулячка ударила ножом в спину сожителя
В Тульской области от укусов клещей пострадали 130 человек
В Тульскую область поступило 10 портативных аппаратов ИВЛ
Тульские улицы украсят в преддверии Дня Победы
Судейское сообщество высадило в Туле на ул. Арсенальной «Аллею Памяти»
Тулякам предлагают в майские праздники заново открыть для себя Льва Толстого
Роспотребнадзор призвал туляков на майских праздниках соблюдать режим самоизоляции
Тулякам расскажут, как раньше отмечали майские праздники
Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с праздником Весны и Труда
Погода в Туле 1 мая: облачно и дождь