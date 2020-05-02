2 Май 2020 2020-05-02T13:55:38+03:00

Две тульские больницы открыли свои отделения после карантина Фото: Алексей ФОКИН

Открылось терапевтическое и реанимационное отделение в Тульской больнице им. Д.Я. Ваныкина и отделение в областной стоматологической поликлиники в Щекино

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Снова свои двери для посещения открыли два медучреждения региона - Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи и Тульская областная стоматологическая поликлиника. Так, свою работу возобновили следующие отделения:

- терапевтическое и реаниматологическое отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина;

- отделение областной стоматологической поликлиники в Туле (ул. Кауля, 31) и филиал в Щекино

Ранее данные отделения закрывались на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Перед открытием все сотрудники медучреждений сдали анализы на COVID-19 и после получения отрицательных результатов снова приступили к работе в штатном режиме. Теперь пациенты снова могут посещать стационары.

ИСТОЧНИК KP.RU