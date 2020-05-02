В Тульской области полицейские задержали 33-летнего расхитителя дач

2 Май 2020 2020-05-02T13:27:32+03:00

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В Киреевском районе сотрудники полиции поймали дачного воришку и на данный момент выясняют все обстоятельства покушения на кражу из дома в местном СНТ.

В отдел МВД обратился мужчина, который сообщил, что накануне вечером увидел, как из его дачи кто-то неизвестный пытался унести из его дачного дома металлические изделия. При этом сам 35-летний хозяин дома самостоятельно пресёк попытку кражи, а после сообщил о происшествии в отдел полиции. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и доставили подозреваемого для разбирательства в отдел.

Злоумышленником оказался 33-летний неработающий и ранее судимый за различные хищения местный житель, который признался в содеянном. Сейчас полицейские устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU