2020-05-02T12:56:57+03:00
Происшествия

В Туле железнодорожник пойдет под суд за желание похитить свыше 200 кг путей

Мужчина уже не первый раз попадался на подобной краже
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле железнодорожник пойдет под суд за желание похитить свыше 200 кг путейВ Туле железнодорожник пойдет под суд за желание похитить свыше 200 кг путейФото: материалы пресс-служб
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Преступление произошло в тот момент, когда монтер путевой части получил задание от руководства о перевозке материалов верхнего строения пути из г. Павловский Пасад в Московской области в Тульскую область. Однако, железнодорожник решил “убить двух зайцев” - выполнить задание и параллельно забрать часть груза себе, который потом он сдаст в пункт приема металла.

Прибыв вместе с водителем в Павловский, злоумышленник принял по накладным около 10 тонн изделий, погрузил груз в КамАЗ и отправился в Узловую. Двигаясь по трассе Тула - Новомосковск при повороте в поселок Петровский, железнодорожник попросил водителя остановить большегруз, после чего вышел из кабины, забрался в кузов и выкинул на обочину 30 железнодорожных подкладок, общим весом около 210 кг, после чего аккуратно присыпал детали снегом. Злоумышленник планировал привезти все похищенное к себе домой, после чего приехать на личном авто на это место, пока подкладки не нашли другие люди, а дальше найти подходящий пункт приема металла и сдать туда свой “улов”

Однако, довести замысел до конца у него так и не получилось, ведь по возвращению мужчины в кабину грузовика, выезд большегрузу преградила полицейская машина, в которой были сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тула. Полицейским удалось разузнать весь задуманный преступный план, после чего сотрудники полиции задержали железнодорожника с поличным.

В отношении неоднократного грабителя было возбуждено новое уголовное дело за покушение на кражу. В настоящее время все собранные материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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