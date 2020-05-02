В Туле разрешили возложение цветов в честь 75-летия Победы

2 Май 2020 2020-05-02T10:53:13+03:00

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30 числа в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» губернатором были внесены новые дополнения. По новому документу, ограничения в связи с распространением коронавируса продлеваются вплоть до 11 мая по всему региону.

Однако, возложение цветов к памятникам 8 и 9 мая разрешили. Участвовать в возложении могут не более 10 человек, соблюдая все санитарные меры. Стоит отметить, что в возложение разрешилось только при проведении органами исполнительной власти официальных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы.

Однако, для неработающих граждан старше 65 лет режим обязательной самоизоляции в области продолжает действовать по всем установленным правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU