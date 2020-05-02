Погода в Туле на 2 мая: пасмурно и тепло
В эту субботу, 2 мая, в Тульской области ожидает пасмурная, но без осадков и теплая погода. В дневное время столбик термометра поднимется до +14 градусов, а вечером температура останется в тех же промежутках от +11 до +14 градусов.
Ветер ожидается в регионе восточный и умеренный, со скоростью 4,9 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 743 мм.рт.ст.
Отметим, в Тульской области ограничительные меры из-за неблагоприятной эпидобстановки будут действовать до 11 мая. Рекомендуем тулякам, оставаться дома, соблюдать эпидемиологические правила и советы.
ИСТОЧНИК KP.RU