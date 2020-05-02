Погода в Туле на 2 мая: пасмурно и тепло

2 Май 2020 2020-05-01T23:44:37+03:00

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В эту субботу, 2 мая, в Тульской области ожидает пасмурная, но без осадков и теплая погода. В дневное время столбик термометра поднимется до +14 градусов, а вечером температура останется в тех же промежутках от +11 до +14 градусов.

Ветер ожидается в регионе восточный и умеренный, со скоростью 4,9 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 743 мм.рт.ст.

Отметим, в Тульской области ограничительные меры из-за неблагоприятной эпидобстановки будут действовать до 11 мая. Рекомендуем тулякам, оставаться дома, соблюдать эпидемиологические правила и советы.

ИСТОЧНИК KP.RU