В Тульской области обнаружили гранаты и запалы

1 Май 2020 2020-04-30T20:45:45+03:00

В настоящее время угрозы для жизни и здоровья граждан они не представляют

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Саперы Управления Росгвардии по Тульской области провели идентификацию боеприпасов, схожих с гранатами.

После осмотра инженерно-технической группы стало понятно: были найдены 4 гранаты Ф1 и 4 запала УЗРГМ. Они проходят в рамках уголовного дела УФСБ России по Тульской области.

В настоящее время угрозы для жизни и здоровья граждан они не представляют.

Тулякам напоминают: в случае обнаружения гранат и других боеприпасов, необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву.

ИСТОЧНИК KP.RU