Тулячка ударила ножом в спину сожителя
Суд назначил женщине 2 года лишения свободы
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Жительница Тулы признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе распития спиртного женщина поссорилась с сожителем. После этого она ударила его ножом в спину.
С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя – представителя прокуратуры Пролетарского района - суд назначил женщине 2 года лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU