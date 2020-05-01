Тулячка ударила ножом в спину сожителя

1 Май 2020 2020-04-30T20:30:48+03:00

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Жительница Тулы признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе распития спиртного женщина поссорилась с сожителем. После этого она ударила его ножом в спину.

С учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя – представителя прокуратуры Пролетарского района - суд назначил женщине 2 года лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU