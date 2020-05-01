В Тульской области от укусов клещей пострадали 130 человек
Сезон активности клещей начался раньше обычного
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В Тульской области с жалобами на присасывание клещей в лечебно-профилактические учреждения обратилось 130 человек. Среди них - 45 детей.
Наибольшее количество укусов произошло на территории Тулы, Щекинского, Заокского, Ефремовского, Алексинского и Новомосковского районов.
Сезон активности клещей начался раньше обычного из-за аномально теплой зимой и раннего наступления весны. Для снижения их численности в области проводят акарицидные обработки. В этом году запланировано обработать территорию площадью 1000 га.
ИСТОЧНИК KP.RU