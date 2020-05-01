2020-04-30T20:14:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульскую область поступило 10 портативных аппаратов ИВЛ

Всего на этой неделе больницы региона получили 40 аппаратов ИВЛ
Мария ВЛАСОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В Тульскую область поступило 10 портативных аппаратов ИВЛ. Ими оборудуют машины скорой помощи. Аппараты искусственной вентиляции легких будут использоваться для оказания экстренной помощи при транспортировке пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Всего на этой неделе больницы региона получили 40 аппаратов ИВЛ, которые уже начали работу в стационарах.

Напомним, для лечения больных с коронавирусом в Тульской области развернуто 1 269 коек. Из них 182 оборудованы аппаратами ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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