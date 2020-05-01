2020-04-30T20:08:33+03:00
Общество

Тульские улицы украсят в преддверии Дня Победы

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий 9 Мая
Мария ВЛАСОВА
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В преддверии Дня Победы с 1 по 5 мая в Туле оформят улицы праздничной атрибутикой, установят флаговые композиции, а также высадят цветы на памятных объектах. Об этом говорили на заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий 9 Мая.

Праздничные мероприятия, помимо возложений цветов и гирлянд к памятным обелискам, пройдут в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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