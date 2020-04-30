В Тульской области провалилась под лед и утонула пятилетняя девочка: отчим получил срок

30 Апр 2020 2020-04-30T19:59:40+03:00

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32-летнего жителя Богородицкого района суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности. В феврале в посёлке Товарковский мужчина вышел с падчерицей на водоем, покрытый льдом.

В результате его небрежных действий, он и 5-летний ребенок под тяжестью собственного веса провалились в холодную воду Товарковского водохранилища. Мужчине удалось выбраться, девочка утонула.

Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено 1,5 года ограничения свободы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU