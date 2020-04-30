В Тульской области бывший замначальника колонии отправится под суд за превышение должностных полномочий

30 Апр 2020 2020-04-30T19:46:42+03:00

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Бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области обвиняют в превышении должностных полномочий.

Мужчина доставлял осужденных на территорию своего домовладения и другие места. Уже там они проводили ремонтно-хозяйственные и погрузочно-разгрузочные работы.

Следственными органами СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела. С обвинительным заключением оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU