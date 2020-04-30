В больницах Тульской области обустроили комнаты отдыха
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В 4 медучреждениях региона обустроили комнаты отдыха для сотрудников инфекционных госпиталей.
Они появились в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина, Тульской областной клинической больнице, городской больнице №11 г. Тулы и Новомосковской городской клинической больнице.
Комнаты отдыха оборудовали бытовой техникой, мебелью и мобильными телефонами для использования только в «грязной» зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU