В больницах Тульской области обустроили комнаты отдыха

30 Апр 2020 2020-04-30T19:04:23+03:00

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В 4 медучреждениях региона обустроили комнаты отдыха для сотрудников инфекционных госпиталей.

Они появились в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина, Тульской областной клинической больнице, городской больнице №11 г. Тулы и Новомосковской городской клинической больнице.

Комнаты отдыха оборудовали бытовой техникой, мебелью и мобильными телефонами для использования только в «грязной» зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU