1 Май 2020 2020-04-30T18:35:33+03:00

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Судейское сообщество высадило в Туле на ул. Арсенальной «Аллею Памяти» в честь юбилея Великой Победы. Аллея состоит из 25 рябин. Саженцы судьи закупили на личные средства.

Это третья аллея в Туле, посаженная представителями судейского сообщества. Первая рябиновая аллея «Согласия и примирения» появилась в Зареченском районе Тулы по ул. Максима Горького 3 года назад. В прошлом году в городском сквере по ул. Кауля высадили рябиновую «Аллею Мира».

ИСТОЧНИК KP.RU