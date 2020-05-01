2020-04-30T18:35:33+03:00
Общество

Судейское сообщество высадило в Туле на ул. Арсенальной «Аллею Памяти»

Это третья аллея в Туле, посаженная представителями судейского сообщества
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Управление Судебного департамента в Тульской областиФото: Управление Судебного департамента в Тульской области
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Судейское сообщество высадило в Туле на ул. Арсенальной «Аллею Памяти» в честь юбилея Великой Победы. Аллея состоит из 25 рябин. Саженцы судьи закупили на личные средства.

Это третья аллея в Туле, посаженная представителями судейского сообщества. Первая рябиновая аллея «Согласия и примирения» появилась в Зареченском районе Тулы по ул. Максима Горького 3 года назад. В прошлом году в городском сквере по ул. Кауля высадили рябиновую «Аллею Мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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