Тулякам предлагают в майские праздники заново открыть для себя Льва Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна» предлагает заново открыть для себя Льва Николаевича. Задать вопрос в рамках проекта «5 вопросов о Толстом» можно в специальной форме на сайте музея или в социальных сетях. Ответы будут опубликованы на страницах музея в соцсетях под хэштегом #5_вопросов_о_Толстом.
С 1 по 3 мая пройдет онлайн-конкурс по фотонаблюдениям за птицами «На крыльях победы. Защитные рубежи России», одним из организаторов которого является яснополянский музей. Свои фотографии пернатых жителей средней полосы России с описанием можно отправлять жюри конкурса в Facebook или во «ВКонтакте». О правилах проведения конкурса и подробностях участия можно узнать на сайте музея.
Кроме того, на страницах музея в соцсетях появилось несколько новых рубрик. Одна из них - «Рецепты семьи Толстых».
ИСТОЧНИК KP.RU