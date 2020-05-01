2020-04-30T18:15:24+03:00
Звезды

Тулякам предлагают в майские праздники заново открыть для себя Льва Толстого

Музей-усадьба «Ясная Поляна» продолжает свою онлайн-работу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Фото: Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
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Музей-усадьба «Ясная Поляна» предлагает заново открыть для себя Льва Николаевича. Задать вопрос в рамках проекта «5 вопросов о Толстом» можно в специальной форме на сайте музея или в социальных сетях. Ответы будут опубликованы на страницах музея в соцсетях под хэштегом #5_вопросов_о_Толстом.

С 1 по 3 мая пройдет онлайн-конкурс по фотонаблюдениям за птицами «На крыльях победы. Защитные рубежи России», одним из организаторов которого является яснополянский музей. Свои фотографии пернатых жителей средней полосы России с описанием можно отправлять жюри конкурса в Facebook или во «ВКонтакте». О правилах проведения конкурса и подробностях участия можно узнать на сайте музея.

Кроме того, на страницах музея в соцсетях появилось несколько новых рубрик. Одна из них - «Рецепты семьи Толстых».

ИСТОЧНИК KP.RU

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