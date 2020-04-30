2020-04-30T18:04:39+03:00
Спорт

Главный тренер футбольного «Арсенала» уверен: если затянуть возобновление сезона, то играть смысла не будет

Игорь Черевченко называет июнь крайним сроком
Игорь КОПЫТОВ
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Главный тренер футбольного «Арсенала» уверен: если затянуть возобновление сезона, то играть смысла не будетГлавный тренер футбольного «Арсенала» уверен: если затянуть возобновление сезона, то играть смысла не будетФото: материалы пресс-служб
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Ситуация из-за эпидемии коронавируса в футбольном сообществе сложилась непростая. Очень велика вероятность, что, например, тот же «Химик-Арсенал» может больше не сыграть в нынешнем сезоне. Генсек РФС Александр Алаев уже не раз заявлял, что возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ нецелесообразно. То есть игры второго дивизиона первенства России могут быть прерваны досрочно. Тогда новомосковский фарм-клуб в группе «Центр» финиширует пятым, проведя матчи 17 из 26 туров.

Вместе с тем, чемпионат российской футбольной премьер-лиги хотят возобновить. В отличие от заявленного ранее 31 мая теперь рассматриваются даты 21 или 28 июня. Планируется играть по два тура в неделю, что - с учетом перелетов - предельно большая нагрузка на футболистов.

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко считает, что откладывать возобновление чемпионата России даже на самый конце июня нецелесообразно: слишком мало времени, и «на игроках может сказаться небольшой перерыв между матчами». К тому же наставник канониров не может даже прогнозировать, когда удастся возобновить тренировки, а это очень важно после столь долгого перерыва в самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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