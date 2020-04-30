2020-04-30T18:02:12+03:00
Звезды

Будет ли в Узловой Тульской области местному дворцу культуры присвоено имя его директора?

Этот вопрос сейчас активно обсуждается в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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Будет ли в Узловой Тульской области местному дворцу культуры присвоено имя его директора?Будет ли в Узловой Тульской области местному дворцу культуры присвоено имя его директора?Фото: соцсети
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Совсем недавно узловский Дворец культуры машиностроителей наконец-то перешел в муниципальную собственность. История передачи ДК затянулась на долгие годы. Практически после смерти его директора – заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина Узловой Виктора Ивановича Кашникова – культурная жизнь в учреждении замерла и сошла на нет. Больше десяти лет он уже не функционировал как культурный центр, периодически часть помещений в аренду сдавались под приезжие вещевые ярмарки. Даже само здание начало приходить в упадок.

Последние 7 лет между владельцем здания – местным предприятием – и администрацией велись вялотекущие переговоры о передаче ДК городу. Наконец, чудо свершилось – теперь Дворец культуры в государственной собственности. Впрочем, проблем осталось не меньше – зданию необходим солидный ремонт, возрождение коллективов, распущенных за эти годы.

Необходимы новые кадры, которые смогли бы поднять творческую жизнь на тот высокий, как считает культурная общественность Узловой, уровень, заданный здесь В.И. Кашниковым. И его имя в названии дворца культуры могло бы этому содействовать. Одним из инициаторов такого шага выступил член общественного совета при региональном Минкульте, известный российский артист и пародист Александр Матвеев, который все эти годы добивался передачи здания городу. Однако, не все земляки с ним согласны, развивая в последние пару недель на площадках соцсетей жаркие дискуссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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