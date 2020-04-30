2020-04-30T18:01:57+03:00
Общество

Тульские школьники приняли участие в шахматном онлайн-турнире

Ребята играли из дома под присмотром видеокамер
Мария ВЛАСОВА
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Школьники двух ведущих шахматных школ Москвы и Тулы приняли участие в шахматном онлайн-турнире.

20 воспитанников ДЮСШ им. М. М. Ботвинника ГБПОУ “Воробьевы горы” и МБУДО “ГЦРиНТТДиЮ” играли из дома под присмотром видеокамер. Матч прошел на 10 досках. Контроль времени был 10 минут на партию плюс 5 секунд на ход.

В нелегкой борьбе победили школьник из Москвы со счетом 12:8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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