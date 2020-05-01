Роспотребнадзор призвал туляков на майских праздниках соблюдать режим самоизоляции

1 Май 2020 2020-04-30T17:37:04+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает жителей региона продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Необходимо максимально ограничить контакты:

воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;

отказаться от прогулок и пикников на природе;

не подвергать пожилых людей в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями.

Для общения и поздравления с праздниками тулякам предложили использовать современные дистанционные средства связи.

При ухудшении самочувствия нужно самоизолироваться и о вызвать врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU