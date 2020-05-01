2020-04-30T17:37:04+03:00
Общество

Роспотребнадзор призвал туляков на майских праздниках соблюдать режим самоизоляции

Ведомство опубликовало рекомендации для населения
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает жителей региона продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Необходимо максимально ограничить контакты:

воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;

отказаться от прогулок и пикников на природе;

не подвергать пожилых людей в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями.

Для общения и поздравления с праздниками тулякам предложили использовать современные дистанционные средства связи.

При ухудшении самочувствия нужно самоизолироваться и о вызвать врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24