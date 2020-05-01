Роспотребнадзор призвал туляков на майских праздниках соблюдать режим самоизоляции
Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает жителей региона продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Необходимо максимально ограничить контакты:
воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;
отказаться от прогулок и пикников на природе;
не подвергать пожилых людей в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями.
Для общения и поздравления с праздниками тулякам предложили использовать современные дистанционные средства связи.
При ухудшении самочувствия нужно самоизолироваться и о вызвать врача на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU