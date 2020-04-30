Волейбольная «Тулица» поддержала ветеранов игрового вида спорта

30 Апр 2020 2020-04-30T16:54:15+03:00

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При поддержке Региональной федерации волейбола волейбольный клуб «Тулица» организовал раздачу наборов с продуктами и средствами индивидуальной защиты для волейболистов и тренеров пенсионного возраста, проживающих в Тульской области.

Порядка четырех десятков наборов были доставлены ветеранам игрового вида спорта в Туле, Новомосковске и Щёкино.

- Эти люди всю жизнь были беззаветно преданы спорту и волейболу, добывали победы тульских команд и воспитывали игроков, прославивших Тулу на весь мир, - подчеркнул директор клуба Валерий Московский. - Я бы назвал их «достоянием республики»! Все они очень дороги нам, и наш долг максимально ограничить пожилых ветеранов волейбола от лишних рисков при посещении общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU