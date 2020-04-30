Куликово поле – Первое поле ратной славы России - раскрывает тулякам свои новые тайны

30 Апр 2020 2020-04-30T16:00:56+03:00

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Музей-заповедник «Куликово поле» в соцсетях добавил новые сюжеты, в которых кандидат исторических наук Андрей Наумов в рамках 640-летия Донского побоища, раскрывает новую тему: кто сражался в Куликовской битве: пехота или кавалерия? Современные живописцы сформировали определенный образ участников сражения, но с ним не согласна современная наука, что подтверждают находки с поля битвы.

Доктор же исторических наук, профессор Олег Вронский рассказывает в своем ролике о решении русских князей не платить дань и о событиях, к которым оно привело.

ИСТОЧНИК KP.RU