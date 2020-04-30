Куликово поле – Первое поле ратной славы России - раскрывает тулякам свои новые тайны
В продолжении цикла ответов на исторические вопросы
Куликово поле – Первое поле ратной славы России - раскрывает тулякам свои новые тайныФото: материалы пресс-служб
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Музей-заповедник «Куликово поле» в соцсетях добавил новые сюжеты, в которых кандидат исторических наук Андрей Наумов в рамках 640-летия Донского побоища, раскрывает новую тему: кто сражался в Куликовской битве: пехота или кавалерия? Современные живописцы сформировали определенный образ участников сражения, но с ним не согласна современная наука, что подтверждают находки с поля битвы.
Доктор же исторических наук, профессор Олег Вронский рассказывает в своем ролике о решении русских князей не платить дань и о событиях, к которым оно привело.
ИСТОЧНИК KP.RU