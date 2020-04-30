30 Апр 2020 2020-04-30T15:51:00+03:00

На два с лишним часа остались без воды жители Северо-Задонска Тульской области из-за коммунальной аварии Фото: соцсети

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В четверг, 30 апреля, в микрорайоне Северо-Задонск Донского муниципального образования приблизительно в 10.30 утра произошла коммунальная авария на водоводе диаметром 100 мм. Аварийно-восстановительные бригады прибыли на место через час.

Без водоснабжения остались около 1555 домов, в том числе 7 социальных объектов. Но уже к полудню работы были благополучно закончены, вода начала поступать в систему.

ИСТОЧНИК KP.RU