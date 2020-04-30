В Тульском Заречье ликвидирован подпольный игровой клуб

30 Апр 2020 2020-04-30T15:35:17+03:00

Он был организован на улице Октябрськой

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Предположительно, в 2019 году в помещении на улице Октябрьской областной столицы подозреваемый 39-летний туляк организовал клуб, в котором проводились азартные игры вне разрешенной игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также компьютерной техники. Злоумышленником было использовано около двух десятков компьютеров.

В настоящее время мужчина признал свою вину, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр возбудили в Следственных органах СК по Тульской области по материалам регионального управления МВД. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU