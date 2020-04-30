В Тульском Заречье ликвидирован подпольный игровой клуб
Предположительно, в 2019 году в помещении на улице Октябрьской областной столицы подозреваемый 39-летний туляк организовал клуб, в котором проводились азартные игры вне разрешенной игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также компьютерной техники. Злоумышленником было использовано около двух десятков компьютеров.
В настоящее время мужчина признал свою вину, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр возбудили в Следственных органах СК по Тульской области по материалам регионального управления МВД. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU