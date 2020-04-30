В Туле собираются построить новый современный центр детской стоматологии
Пока проект находится на стадии обсуждения
В Туле собираются построить новый современный центр детской стоматологииФото: соцсети
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На днях инвестиционный проект обсуждался в рамках личного приема губернатора. Предполагается, что в медучреждении будут работать отделения - анестезиологии и реаниматологии.
Городские власти уже рассмотрели участки, подходящие для строительства. Одним из наиболее вероятных считается расположенный в центре города, в районе улицы Демонстрации. Работу по выделению участка проведут уже в 2020-м году, причем, без проведения торгов - в качестве поддержки.
ИСТОЧНИК KP.RU