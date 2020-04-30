В Туле собираются построить новый современный центр детской стоматологии

30 Апр 2020 2020-04-30T15:24:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях инвестиционный проект обсуждался в рамках личного приема губернатора. Предполагается, что в медучреждении будут работать отделения - анестезиологии и реаниматологии.

Городские власти уже рассмотрели участки, подходящие для строительства. Одним из наиболее вероятных считается расположенный в центре города, в районе улицы Демонстрации. Работу по выделению участка проведут уже в 2020-м году, причем, без проведения торгов - в качестве поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU