В Зареченском округе Тулы обнаружили несанкционированную свалку

30 Апр 2020 2020-04-30T15:15:15+03:00

Факт был выявлен в ходе проверки на территории «Рождественское»

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В районе бывшего карьера между деревни Липки и деревни Акульшино обнаружили несанкционированную свалку. Факт был выявлен в ходе проверки на территории «Рождественское» сотрудниками главного управления по Зареченскому территориальному округу.

Напомним, за подобные нарушения грозит административный штраф: для граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU