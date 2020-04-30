В Зареченском округе Тулы обнаружили несанкционированную свалку
Факт был выявлен в ходе проверки на территории «Рождественское»
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В районе бывшего карьера между деревни Липки и деревни Акульшино обнаружили несанкционированную свалку. Факт был выявлен в ходе проверки на территории «Рождественское» сотрудниками главного управления по Зареченскому территориальному округу.
Напомним, за подобные нарушения грозит административный штраф: для граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU