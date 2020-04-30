В Тульской области окажут поддержку торговым центрам и их арендаторам

30 Апр 2020 2020-04-30T15:01:39+03:00

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Правительство Тульской области разрабатывает меры поддержки, которые позволят снизить затраты арендодателей. За счет этого они смогут пойти на уступки своим арендаторам, снизив или отсрочив выплаты арендных платежей за период простоя.

Уже принят региональный закон, снижающий ставку налога на имущество организаций в 2 раза (до 1%) на 2020 год. Он действует в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

Сейчас из-за закрытия ТРЦ несут убытки обе стороны. Арендаторы вынуждены платить арендную плату за неиспользуемые в данный момент площади. А торговые центры продолжают оплачивать коммунальные услуги, платить налоги и зарплату сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU