В Тульской области произвели 42,2 тысячи тонн молока
Надой молока на 1 корову составил 1 841 кг
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В Тульской области за I квартал 2020 года в хозяйствах всех категорий произвели 42,2 тысячи тонн молока. Надой молока на 1 корову составил 1 841 кг. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин.
Также глава регионального ведомства отметил рост и других показателей в отрасли животноводства. В хозяйствах области произведено 114,2 млн штук яиц. А еще 37,1 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе.
ИСТОЧНИК KP.RU