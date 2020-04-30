В Тульской области произвели 42,2 тысячи тонн молока

30 Апр 2020 2020-04-30T14:11:43+03:00

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В Тульской области за I квартал 2020 года в хозяйствах всех категорий произвели 42,2 тысячи тонн молока. Надой молока на 1 корову составил 1 841 кг. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин.

Также глава регионального ведомства отметил рост и других показателей в отрасли животноводства. В хозяйствах области произведено 114,2 млн штук яиц. А еще 37,1 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе.

ИСТОЧНИК KP.RU