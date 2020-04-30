2020-04-30T14:05:44+03:00
Общество

В Тульской области посевная площадь составит более 900 тысяч гектаров

Несмотря на эпидобстановку, аграрии региона продолжают работу в поле
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области посевная площадь составит более 900 тысяч гектаров. Это на 20 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин.

Большую часть посевов занимают зерновые и зернобобовые культуры (67%). Затем идут технические культуры (сахарная свекла, подсолнечник, соя, рапс, горчица) - 15%.

Доля кормовых культур – 14%, а картофеля и другие овощей – 4%.

Озимые культуры высажены на 308 тысячах гектаров. Яровые культуры заняли более 300 тысяч гектаров. Это 60% от плана ярового сева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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