Дело о похищении брата экс-депутата тульской гордумы: в офисе подмосковной организации прошел обыск
В офисе подмосковной компании, работающей в сфере вывоза и утилизации мусора, проходит обыск. В нем задействованы оперативники тульского и московского уголовного розыска. По данным "Ламаград", обыск связан с делом о похищении брата экс-депутата тульской гордумы.
Напомним, предпринимателя похитили 8 апреля трое человек. Под угрозами расправы они заставили его внести сведения в протокол общего собрания участников ООО о смене директора и подписать документы по купле-продаже доли в уставном капитале компании.
Подозреваемых задержали на территории Московской области. СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство".
ИСТОЧНИК KP.RU