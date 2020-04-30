2020-04-30T13:44:57+03:00
Происшествия

Дело о похищении брата экс-депутата тульской гордумы: в офисе подмосковной организации прошел обыск

В нем задействованы оперативники тульского и московского уголовного розыска
Мария ВЛАСОВА
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В офисе подмосковной компании, работающей в сфере вывоза и утилизации мусора, проходит обыск. В нем задействованы оперативники тульского и московского уголовного розыска. По данным "Ламаград", обыск связан с делом о похищении брата экс-депутата тульской гордумы.

Напомним, предпринимателя похитили 8 апреля трое человек. Под угрозами расправы они заставили его внести сведения в протокол общего собрания участников ООО о смене директора и подписать документы по купле-продаже доли в уставном капитале компании.

Подозреваемых задержали на территории Московской области. СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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