Для пересечения границы Тульской области работникам помимо цифрового пропуска понадобится справка с работы
Дополнены правила въезда в Тульскую область для работающих граждан
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Работникам, самостоятельно оформившим цифровой пропуск для пересечения границы Тульской области, помимо пропуска понадобится справка о месте работы.
Прибывающие в Тульскую область, а также следующие через ее территорию сотрудники, у которых разъездной характер работы, должны иметь соответствующую справку. Ее должны выдать работодатели своим работникам.
Напомним, с 30 апреля для пересечения границы Тульской области нужны цифровые пропуска, в том числе, людям, следующим транзитом через регион.
ИСТОЧНИК KP.RU