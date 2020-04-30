Для пересечения границы Тульской области работникам помимо цифрового пропуска понадобится справка с работы

30 Апр 2020 2020-04-30T13:10:40+03:00

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Работникам, самостоятельно оформившим цифровой пропуск для пересечения границы Тульской области, помимо пропуска понадобится справка о месте работы.

Прибывающие в Тульскую область, а также следующие через ее территорию сотрудники, у которых разъездной характер работы, должны иметь соответствующую справку. Ее должны выдать работодатели своим работникам.

Напомним, с 30 апреля для пересечения границы Тульской области нужны цифровые пропуска, в том числе, людям, следующим транзитом через регион.

ИСТОЧНИК KP.RU