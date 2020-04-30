В Тульской области прошла первая в истории онлайн-свадьба

30 Апр 2020 2020-04-30T12:57:16+03:00

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Татьяна и Андрей Вальтеры первыми – но, думается, не последними в нашем регионе – решились на свадьбу в Интернет-пространстве.

Изначально торжество было запланировано на 25 апреля, однако, из-за разразившейся эпидемии коронавирусной инфекции все отделы ЗАГС оказались закрыты, и молодоженам предложили перенести мероприятие на более поздний срок. Чтобы не расстраивать своих родных и друзей, приглашенных на праздник будущей семьи, пара по совету ведущей провела практически полноценную онлайн-версию праздника. На свадьбе дистанционно – из собственных квартир - собрались гости из Алексина, Новомосковска и Тулы. Были даже интерактивные игры, танцы и выступления артистов.

Кстати, если для Тульской области – это новшество, то в соседних регионах подобные торжества уже с некоторых пор проводятся.

ИСТОЧНИК KP.RU