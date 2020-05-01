Тулякам расскажут, как раньше отмечали майские праздники

1 Май 2020 2020-04-30T12:02:25+03:00

А также, как проходили праздники в других странах

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Молодежный центр «Родина» приглашает встретить Первомай онлайн. 1 мая в 15.00 в официальной группе ВКонтакте тулякам расскажут о майских праздниках, какими они были, как издревле отмечали их наши предки. Как проходили праздники в других странах.

2 мая в 15.00 тулякам расскажут о тонкостях выращивания огорода на подоконнике, а также список растений, пригодных для этого.

ИСТОЧНИК KP.RU