Тулякам расскажут, как раньше отмечали майские праздники
А также, как проходили праздники в других странах
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Молодежный центр «Родина» приглашает встретить Первомай онлайн. 1 мая в 15.00 в официальной группе ВКонтакте тулякам расскажут о майских праздниках, какими они были, как издревле отмечали их наши предки. Как проходили праздники в других странах.
2 мая в 15.00 тулякам расскажут о тонкостях выращивания огорода на подоконнике, а также список растений, пригодных для этого.
ИСТОЧНИК KP.RU