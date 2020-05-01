1 Май 2020 2020-04-30T11:49:14+03:00

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Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с праздником Весны и Труда. Глава региона отметил, что этот день посвящен всем, кто честно и ответственно работает на благо своей родной земли.

- Благодаря вам Тульская область стабильно развивается, укрепляет свою экономику, социальную сферу. Благодарю вас за трудолюбие, мастерство и верность выбранному делу, - обратился к жителям губернатор.

Алексей Дюмин также призвал туляков провести Первомай дома. Это необходимо для того чтобы обеспечить здоровье родных и близких в непростой санитарно-эпидемиологической обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU