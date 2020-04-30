2020-04-30T11:13:51+03:00
Общество

Кто в Туле останется без электричества сегодня, 30 апреля, из-за проведения профилактических работ

Тулагорэлектросети опубликовали списки мест работ
Игорь КОПЫТОВ
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Кто в Туле останется без электричества сегодня, 30 апреляКто в Туле останется без электричества сегодня, 30 апреляФото: соцсети
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По сообщению ресурсоснабжающей организации отключения энергоснабжения в Туле запланированы по следующим адресам:

С 12-00 до 15.00: ул. Н. Неман, 32, 32-а, 34-а, 36, 37-б, 37, 34; ул. Красина, 28-а, 60.

С 12-00 до 18.00: ул. Болдина, 93, 95, 97, 97-а, 99, 101, 107, 109, 103-а, 95-а.

С 12-00 до 19.00: ул. Карпинского, 4-40 (четн.), 1-41 (нечетн.); ул. Панфиловцев, 13-23 (нечетн.), 18-28 (четн.); ул. Белинского, 6-32 (четн.), 5-39 (нечетн.); ул. Осипенко, 17-23 (нечетн.), 18-24 (четн.); ул. Комарова, 1, 2, 2-а; Карпова, 31-57 (нечетн.), 28-70 (четн.); ул. Кап. Громова, 8; 9-й пр-зд, 48-58 (четн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечетн.); 10-й пр-зд, 59-89 (нечетн.), 54-72 (четн.); 11-й пр-зд, 57-79 (нечетн.), 62-86 (четн.).

Кроме того, ряд работ по опиловке и устранению дефектов оборудования будет проводиться в населенных пунктах: мкрн. Залесный, пос. Медвенка, Придорожный, Ново-Знаменка, Гнездино, Барыбинка, Крюково, Малевка, Гостеевка. Возможны временные отключения электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Кто в Туле останется без электричества сегодня, 30 апреля, из-за проведения профилактических работ
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