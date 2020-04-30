30 Апр 2020 2020-04-30T10:56:03+03:00

В Туле продают памятник динозавра. Но не с Октябрьской, а из «Искры» Фото: Алексей ФОКИН

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Ставшая в последнее время знаменитой скульптура динозавра, выполненная из разных металлических элементов пропала с территории культурного пространства «Искра» еще в конце прошлого года. Вместо нее на лужайке появилась живая ель.

Тогда высказывались версии, что памятник временно демонтирован для проведения ремонтных работ. Однако, на свое место ему вернуться, похоже, не суждено. На днях в Интернете появилось объявление, в котором стального монстра предлагают приобрести за 450 тысяч рублей или взять в аренду.

Автор объявления – один из двух творцов динозавра Кирилл Климов.

ИСТОЧНИК KP.RU