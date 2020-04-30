Памятник Ленину на главной городской площади Тулы признан объектом культурного наследия

30 Апр 2020 2020-04-30T10:47:55+03:00

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Монумент, установленный в 1983 году, недавно стал разрушаться. Точнее его основание. Однако, теперь – все под охраной. Согласно официальным выкладкам, защите подлежат: «…градостроительные характеристики, объемно-пространственная композиция, строительные конструкции, материал и техника исполнения, архитектурно-художественное оформление». А регулярно проскальзывающие в соцсетях высказывания туляков относительно того, что Ленина с городской площади необходимо убрать как пережиток прошлого, теперь – пустой звук.

Кстати, работы по реконструкции памятника, по предварительным данным, обойдутся местной казне в сумму порядка 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU