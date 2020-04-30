25-летний туляк в ходе ссоры зарезал знакомого
В Тульской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения тела 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний житель Тульской области, который в настоящее время дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Все произошло в апреле 2020 года, когда подозреваемый находился в состоянии опьянения в одном из домов на ул. Пионерской в Суворове. Там он поссорился со своим знакомым и несколько раз пырнул его ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных повреждений.
На месте провели осмотр, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашиваются свидетели произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU