25-летний туляк в ходе ссоры зарезал знакомого

30 Апр 2020 2020-04-30T10:46:28+03:00

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В Тульской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения тела 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний житель Тульской области, который в настоящее время дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Все произошло в апреле 2020 года, когда подозреваемый находился в состоянии опьянения в одном из домов на ул. Пионерской в Суворове. Там он поссорился со своим знакомым и несколько раз пырнул его ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

На месте провели осмотр, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашиваются свидетели произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU