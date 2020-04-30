Музей «Тульские самовары» обновится, а площадь экспозиции увеличится

30 Апр 2020 2020-04-30T10:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Обновление одного из самый известных музеев Тулы началось еще в 2018 году. Тогда на первом этаже появился новый выставочный зал, в котором стали проходить мастер-классы и интересные встречи. Но это был только начальный этап реконструкции. Теперь стартовал следующий.

По его окончанию площадь экспозиции музея увеличится еще на 60 квадратных метров за счет обустройства еще одного выставочного зала на втором этаже. Попасть в него посетители смогут уже осенью этого года.

На время ремонта музей «Тульские самовары» организует экспозицию в торговых рядах Тульского кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU