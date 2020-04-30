В южной части Тулы восстановили водоснабжение

30 Апр 2020 2020-04-30T10:26:15+03:00

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В южной части Тулы водоснабжение полностью восстановлено. Напомним, 29 апреля в городе были масштабные отключения воды из-за ремонтных работ, которые проводили на нескольких участках.

За день специалисты заменили участок водовода второго подъема диаметром 700 мм в районе с. Федоровка, установили муфты участке водовода в районе д. Алексеевка.

Также было заменено 270 метров стальной трубы диаметром 700 мм участка водовода второго подъема в районе ВНС «Маслово».

Для жителей Привокзального, Советского и Центрального округов была организована бесплатная раздача питьевой воды.

В настоящее время водоснабжение в домах жителей южной части Тулы восстановлено. Первое время вода может подаваться с перебоями или быть мутной.

ИСТОЧНИК KP.RU